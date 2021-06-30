Финляндия выделит €150 млн на защиту прав женщин и равенства полов

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Финляндия планирует выделить €150 млн евро на поддержку целей форума, которые включают защиту прав женщин и девушек, а также обеспечение равенства между мужчинами и женщинами. Об этом заявила в среду премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая на форуме "Поколение равенства", который открылся в Париже.

"Общий вклад Финляндии в выполнение целей "Поколения равенства" в развивающихся странах составит €150 млн", - рассказала она.

Глава правительства пояснила, что €80 млн пойдут на продвижение полового равенства в сфере технологий и инноваций, €20 млн - на защиту прав в сфере репродуктивного и сексуального здоровья. "Кроме того, Финляндия увеличит вклад в финансирование борьбы за сокращение разрыва между мужчинами и женщинами на €50 млн", - добавила она.

Марин отметила, что одним из ключевых вопросов для Финляндии остается обеспечение равного доступа к образованию. Также она заявила о приверженности продвижению прав женщин на международной арене, особенно в том, что касается повестки мира и безопасности.

Форум "Поколение равенства", посвященный проблемам равноправия, открылся в среду в Париже. В нем, в частности, принимают участие президенты Франции, Аргентины, Грузии, Мексики, ЮАР, премьер-министры Канады и Финляндии, вице-президент США, главы Евросовета и Еврокомиссии, а также представители НПО, ведомств и международных организаций.