МИД Германии сообщил, что Минск добивается прекращения работы Гёте-Института в Белоруссии

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Белоруссия потребовала остановить работу немецкого института культурных и академических обменов. Об этом сообщили в среду в МИД Германии.

"Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Гёте-Института и Германской службы академических обменов DAAD в Белоруссии. Это приведет к дальнейшей международной изоляции Белоруссии", - говорится в сообщении.

"Федеральное правительство будет и впредь работать над тем, чтобы поддерживать культурный и общественный обмен между нашими странами", - отметили в МИД.