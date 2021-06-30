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Кризис в Белоруссии

МИД Германии сообщил, что Минск добивается прекращения работы Гёте-Института в Белоруссии

В германском дипведомстве отметили, что решение властей республики приведет к дальнейшей международной изоляции Белоруссии

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Белоруссия потребовала остановить работу немецкого института культурных и академических обменов. Об этом сообщили в среду в МИД Германии.

"Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Гёте-Института и Германской службы академических обменов DAAD в Белоруссии. Это приведет к дальнейшей международной изоляции Белоруссии", - говорится в сообщении.

"Федеральное правительство будет и впредь работать над тем, чтобы поддерживать культурный и общественный обмен между нашими странами", - отметили в МИД.

Теги
БелоруссияГерманияКризис в Белоруссии
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