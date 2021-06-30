Байден планирует увеличить жалование пожарным

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен инициировать увеличение минимальной зарплаты федеральных пожарных на фоне грядущего ухудшения ситуации с распространением очагов возгорания в западных штатах.

"Угроза лесных пожаров на западе страны в этом году серьезнее, чем когда-либо. Я хотел собрать губернаторов западных штатов, руководство Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, ключевых представителей моего кабинета, чтобы удостовериться, что мы делаем все возможное для подготовки к тому, что грядет и уже наступило", - сказал он на совещании в среду, которое транслировалось на сайте Белого дома.

"Мы должны действовать сейчас и действовать быстро. <...> Мы помним ужасающие сцены в прошлом году, горящие небеса, словно конец света, смог и пепел, воздух, которым опасно дышать. <...> Так много людей погибли. В этом году ситуация может оказаться серьезнее", - отметил президент США. По его словам, изменение климата усугубляет положение дел. "Изменение климата ведет к опасному сочетанию экстремальной жары и продолжительной засухи. Мы наблюдаем пожары большей интенсивности, распространяющиеся с еще большей скоростью, чем обычно в сезон", - добавил он.

Байден подчеркнул важность повышения зарплат федеральным пожарным. "На прошлой неделе я узнал, что некоторые федеральные пожарные получают менее $13 в час. Это неприемлемо. Я немедленно поручил предпринять решительные меры для исправления ситуации, - сказал он. - Сегодня мы объявляем, но я все равно считаю это недостаточным, что представим в этом году [предложение] в Сенат, чтобы обеспечить зарплату пожарным по меньшей мере в размере $15 в час, 10% в качестве бонусов, если вы работаете на передовой".