Трамп назвал хаосом ситуацию с подсчетом голосов на праймериз мэра Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "позором и абсолютным хаосом" ситуацию с распределением голосов на праймериз мэра Нью-Йорка от Демократической партии. Заявление политика приводит в среду телеканал Newsmax.

"Выборы мэра Нью-Йорка, хоть и являются позором и проявлением полного хаоса, все равно лучше и точнее президентских выборов - 2020, в которых я принял участие", - отметил Трамп. При этом он обратил внимание на то, что на фоне неразберихи с подсчетом голосов реальный победитель выборов может "никогда не стать известен".

Обнародованные во вторник промежуточные данные по праймериз Демократической партии значительно изменили расклад сил. Если ранее глава боро Бруклин Эрик Адамс опережал конкурентов более чем на 9%, то после обнародования новых данных разрыв сократился до 2,2%. В среду избирательная комиссия Нью-Йорка сообщила, что значительное изменение ситуации с распределением голосов на праймериз связано с тем, что по ошибке были подсчитаны 135 тыс. тестовых голосов.

Расклад сил на праймериз демократов в Нью-Йорке теперь не ясен. Также неизвестно, когда будут опубликованы правильные результаты подсчета. Окончательные итоги праймериз планируется подвести к середине июля.

Выборы президента США, членов Палаты представителей Конгресса и трети сенаторов прошли 3 ноября прошлого года. В условиях пандемии можно было заказать бюллетени по почте, а затем отправить их избирательным комиссиям. По итогам голосования лидером страны был избран демократ Джо Байден, а его однопартийцы получили контроль над обеими палатами парламента. Трамп еще до дня выборов подвергал голосование по почте критике как открывающее возможности для масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.