Глава Минобороны ФРГ выступила за диалог между Россией и НАТО по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в среду, что она бы была очень рада диалогу между РФ и НАТО по контролю над вооружениями.

Находящаяся с визитом в США Крамп-Карренбауэр выступала на конференции, организованной в Германским фондом Маршалла (организация признана нежелательной в России) в Вашингтоне. "Мне интересно, считаете ли вы, что есть возможность для того, чтобы не только в двустороннем порядке для США [и России], но также для самих стран НАТО <...> вернуться к какого-то рода более широкому обсуждению контроля над вооружениями с РФ", - спросили у министра.

"Я была бы очень рада этому, поскольку мы видим, что речь не только о ядерном разоружении, но на данный момент и о том, с чем мы сталкиваемся со стороны России, - это значительно наращивание обычных видов вооружений", - утверждала Крамп-Карренбауэр. Она говорила на немецком языке, на английский ее слова передавал переводчик. "Мы ясно дали понять в НАТО, что <...> есть формат для этого [диалога]. Мы ясно дали понять, что хотели бы вернуться [к обсуждению] этого снова. К сожалению, этого пока не произошло, но мы считаем очень важным возобновление этого", - добавила министр обороны ФРГ.

"Несколько недель назад мы наблюдали крупные учения <...>, это не является чем-то необычным, и есть определенные процедуры, касающиеся информирования друг друга и отправки наблюдателей, что создает доверие. Однако мы видели, что российская сторона не соблюдала эти процедуры. <...> Полагаю, в будущем нам придется ожидать пару провокаций меньшего [масштаба]", - утверждала Крамп-Карренбауэр.

В начале июня генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что Североатлантический альянс в настоящий момент проводит контакты с РФ с целью созыва встречи Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов. Генсек подчеркнул, что НАТО считает необходимым продолжать диалог с Россией, чтобы обеспечить предсказуемость в отношениях. Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер позднее заявил, что Берлин приветствует предложение Столтенберга. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее написала в своем Telegram-канале, что Россия готова обсуждать с Североатлантическим альянсом вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, однако без привлечения военных экспертов этот диалог не будет иметь смысла. Так она ответила на прозвучавшие ранее заявление генсека Столтенберга, что РФ не ответила на предложение альянса провести встречу СРН.

НАТО по своей инициативе прервала практически все направления взаимодействия с Россией весной 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. Заседания Совета Россия - НАТО на уровне послов, которые до этого происходили по несколько раз в месяц стали проводиться по несколько раз в год, а в 2020 году не проводились совсем.