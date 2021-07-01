В Пекине отмечают 100-летие компартии масштабным мероприятием на площади Тяньаньмэнь

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Жители КНР в четверг отмечают важную историческую дату - 100-летие правящей Коммунистической партии Китая (КПК), под руководством которой страна смогла превратиться из отсталого полуфеодального государства в одну из ведущих индустриальных мировых держав. По данным властей, для проведения масштабного праздничного мероприятия по этому случаю на площади Тяньаньмэнь в самом центре китайской столицы соберется примерно 33 тыс. человек.

Согласно официальному плану, в 08:00 утра по местному времени (03:00 мск) председатель КНР Си Цзиньпин обратится к народу с важным заявлением, которое будет посвящено итогам национального развития за последнее столетие и перспективам социально-экономического роста страны под руководством партии в эпоху глобализации. Празднование большой даты пройдет без проведения военного парада: как сообщил ранее ТАСС помощник главы Управления по политической работе Центрального военного совета КНР генерал-майор Ли Цзюнь, вместо этого Народно-освободительная армия Китая организует выставки в военных музеях, показы военно-исторических фильмов и прочие мероприятия.

В преддверии крупного события Центральный комитет (ЦК) КПК и Си Цзиньпин лично получили множество поздравительных телеграмм и писем от представителей международной общественности, политических деятелей и организаций, а также от глав государств целого ряда стран. Горячие пожелания прислали с орбиты и космонавты строящейся китайской космической станции.

В связи с проведением важных общественно-политических мероприятий администрация Пекина приняла повышенные меры безопасности: на станциях метро несет караул народная вооруженная милиция, в спальных районах дежурят волонтеры с красными повязками на рукавах. Власти также ввели временный запрет на использование в столице беспилотников частными лицами.

Несмотря на полное отсутствие в городе местных случаев заражения коронавирусом, все ключевые мероприятия в связи с 100-й годовщиной КПК проходят при соблюдении повышенных мер эпидемиологической безопасности. Для их освещения в очном формате допущены только журналисты, полностью прошедшие вакцинацию и за последние несколько дней несколько раз сдавшие медицинские тесты.

Важное значение юбилейной даты

Как подчеркнул директор Научно-исследовательского института истории партии и партийной литературы при ЦК КПК Цюй Циншань, столетие компартии - важная веха, свидетельствующая об "успехе, которого ей удалось добиться, преодолевая трудности и невзгоды". "За последние 100 лет партия, опираясь на китайский народ, смогла ответить на все вызовы и преодолеть многочисленные препятствия, - подчеркнул он. - Компартия внесла великий исторический вклад, действуя в интересах китайского народа, она обеспечила преемственность традиций и создала возможности для дальнейшего развития".

В свою очередь заместитель главы отдела международных связей ЦК КПК Го Ечжоу, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Компартия Китая помнит о вкладе России в революционное прошлое КНР и высоко ценит контакты с правящей партией РФ. "Китай не забудет пушечный выстрел [с крейсера "Аврора"], ознаменовавший начало Октябрьской революции", - отметил он. Чиновник уточнил, что КПК поддерживает регулярные контакты не только с Единой Россией, но и с Коммунистической партией Российской Федерации, с партией Справедливая Россия.

По словам Го Ечжоу, в условиях пандемии ЦК КПК стремится усилить взаимодействие с другими странами для противодействия коронавирусу. "Мы желаем правящим партиям всех государств как можно скорее восстановить очное общение для того, чтобы мы могли собственными силами и знаниями внести еще более существенный вклад в процесс глобального развития", - подчеркнул он.

Прежде председатель Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что преимущества национальной социалистической идеологии, которую формулирует компартия, позволят китайскому народу решить все проблемы внутреннего и международного характера. "Никакая сила не сможет встать на пути великого возрождения китайской нации, если все население, каждая народность КНР тесно сплотятся под руководством ЦК КПК", - объяснил он.

Ряды компартии постоянно пополняются

КПК была основана в период подъема революционного движения на основе идей марксизма-ленинизма, ее первый съезд проходил нелегально с 23 июля по 5 августа 1921 года. Он начался в Шанхае, а закончился на озере Наньху в районе города Цзясин (восточная провинция Чжэцзян), куда участники были вынуждены перебраться после того, как о проведении мероприятия узнали власти. На том ключевом собрании присутствовали 13 человек, в числе которых был будущий китайский лидер Мао Цзэдун (1893-1976) и два иностранных представителя Коминтерна. Делегаты тогда определили официальное название партии и приняли ее первую программу.

В наши дни КПК считается самой многочисленной политической организацией в мире. Согласно официальным данным, число ее членов постоянно увеличивается и уже превысило 95 млн человек, что на 3,5% больше показателя на конец 2019 года. Примерно 28% партийцев - женщины, 35% - люди в возрасте до 40 лет. В стране начитывается около 3,2 тыс. региональных партийных комитетов, из них свыше 2,7 тыс. - уездного уровня.

Помимо марксизма-ленинизма Компартия Китая руководствуется концепцией научно-обоснованного развития, теорией Дэн Сяопина (1904-1997), идеями Мао Цзэдуна и Си Цзиньпина, а также тройного представительства Цзян Цзэминя (председатель КНР с 1993 по 2003 год). Главная задача КПК - построение социализма с китайской спецификой.