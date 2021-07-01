У экс-полицейского, участвовавшего в беспорядках в Конгрессе США, обнаружили дома оружие

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие в доме бывшего полицейского Томаса Робертсона, который 6 января участвовал в беспорядках в Конгрессе США. Об этом говорится во внесенном в среду в базу данных суда заявлении американской прокуратуры.

По ее данным, у экс-полицейского обнаружили заряженный автомат M4, "частично собранную самодельную бомбу", а также другое оружие.

После того как начальство Робертсона узнало, что он участвовал в беспорядках в Конгрессе, его уволили. 13 января ему предъявили обвинения в связи с незаконным проникновением и нарушением порядка на территории Капитолия. Судья разрешил Робертсону ожидать начала судебного разбирательства на свободе, запретив ему владение любым оружием.

Обвинение попросило суд отменить данное решение, поскольку Робертсон нарушил его и "представляет опасность для общества, которую не смогут адекватно смягчить никакие условия освобождения". Прокуроры не уточнили, планировал ли бывший полицейский использовать оружие, но сообщили, что он недавно на одном из форумов в интернете сделал запись, "которая свидетельствует о том, что он способен на насилие".

Прокуратура считает, что "хранение Робертсоном взрывного устройства и огнестрельного оружия, его публичные высказывания о насилии свидетельствуют об отсутствии раскаяния, а также показывают, что выдвинутые обвинения вряд ли послужат сдерживающим фактором для будущего насилия" с его стороны.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.