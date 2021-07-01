В Нью-Йорке уточнили данные о праймериз перед выборами мэра

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Нью-Йорка после допущенной ошибки уточнила промежуточные результаты первичных выборов среди демократов, претендующих на пост мэра Нью-Йорка. Лидером в гонке по-прежнему является глава района Бруклин Эрик Адамс, следует из опубликованного в среду заявления.

Во вторник комиссия представила результаты обработки части поданных по почте избирательных бюллетеней. Они свидетельствовали о том, что лидировавший ранее на праймериз демократов Адамс неожиданно в значительной степени утратил имевшееся у него преимущество. Спустя несколько часов в комиссии признали, что при подсчетах была допущена ошибка, и удалили опубликованные результаты.

Теперь комиссия представила новые оценки. Они свидетельствуют о том, что Адамс по-прежнему сохраняет отрыв от соперников из числа демократов. В комиссии признали, что допущенная при подсчетах неточность "является недопустимой". Ее причиной, как уточняется, была "ошибка, вызванная человеческим фактором". Представители указанного органа принесли избирателям извинения.

Первичные выборы, по итогам которых будут определены кандидаты на должность мэра от каждой партии, состоялись в Нью-Йорке в июне. Их окончательные результаты, как ожидается, будут известны не ранее середины июля.

Выборы нового мэра намечены в Нью-Йорке на 2 ноября. Многие местные СМИ отмечают, что победитель праймериз демократов, вероятнее всего, одержит верх и во всей борьбе за пост мэра. Политики-республиканцы, участвующие в гонке, существенно уступают демократам по популярности.

Действующий мэр Нью-Йорка, демократ Билл де Блазио, занимающий свой пост на протяжении двух сроков, не имеет права вновь баллотироваться.