CNN: финдиректор фирмы Трампа отказался помогать в расследовании в отношении него

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Финансовый директор компании Trump Organization, принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу, отказался сотрудничать с прокуратурой, которая проводит расследование в отношении бывшего американского лидера. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Речь идет об Аллене Вайссельберге, который работал в Trump Organization около 40 лет и является сейчас ее финансовым директором. О том, что в отношении него начато расследование, стало известно в мае. По сведениям CNN, в четверг ему будут предъявлены обвинения в нарушении налогового законодательства. Они якобы касаются различных финансовых поощрений сотрудников Trump Organization. Компании, как ожидается, также предъявят обвинения.

По сведениям телекомпании, прокуратура в Нью-Йорке добивалась от Вайссельберга дачи показаний в рамках касающегося Трампа расследования. Как отмечает CNN, финдиректор на данном этапе не станет сотрудничать со следствием. Не исключается, что его мнение может измениться позже из-за предъявления ему обвинений.

Источники CNN ранее отмечали, что показания Вайссельберга "могут сыграть ключевую роль" в том, что касается расследования, а также возможного предъявления обвинений Трампу. Сейчас прокуратура не собирается обвинять экс-президента в чем-либо.

Указанное разбирательство проводит прокурор округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним. Кроме того, разбирательство касается якобы имевших место возможных нарушений со стороны Трампа и его компании в налоговой и банковской сферах.

В феврале Вэнс получил доступ к информации о налоговых отчислениях Трампа и Trump Organization. Республиканец в течение нескольких лет безуспешно пытался через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство. Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года в США требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать.