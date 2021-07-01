Помощник Байдена по нацбезопасности обсудил с министром обороны ФРГ Россию и Китай

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил в среду в Вашингтоне с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр Россию и Китай. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн по итогам беседы.

"Салливан выразил признательность за вклад Германии в миссию НАТО в Афганистане Resolute Support ("Решительная поддержка" - прим. ТАСС), и они обсудили продолжающееся предоставление экономической и гуманитарной помощи, поддержку в сфере безопасности афганскому народу. Они также обсудили общие приоритеты внешней политики, включая Китай, Россию и Сахель", - сообщила Хорн.

По ее словам, Салливан и Крамп-Карренбауэр также обсудили "тесное и прочное партнерство" США и ФРГ по целому ряду вопросов, "включая сотрудничество в области обороны как на двусторонней основе, так и по линии НАТО". "Они приветствовали прогресс, достигнутый на недавнем саммите НАТО в укреплении трансатлантического единства и начале важной работы по адаптации альянса к будущим вызовам", - добавила Хорн.