Кулеба считает, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в Евросоюз

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Украина станет членом НАТО раньше, чем вступит в Европейский союз, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Лига", опубликованном в четверг.

"Я никаких дат не буду называть. Но по логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос о дате возможного вступления страны в Североатлантический альянс.

Кулеба констатировал, что в настоящее время в НАТО нет консенсуса относительно графика вступления Украины в альянс. "Политический консенсус о том, что Украина в конце концов будет в НАТО, есть. И он был подтвержден на последнем саммите. Но давать какие-то ориентиры или строить график нашего вступления в НАТО не готовы. Это печально, но это реальность, с которой нам нужно работать", - сказал украинский дипломат.

По его словам, Киев провел достаточно реформ, чтобы для него открыли "четкий новый этап в евроатлантической интеграции". "И если бы мы увидели это движение, это было бы дополнительной мотивацией для дальнейших реформ", - продолжил он.

Министр добавил, что "очень хорошо знает список стран", которые превратили призывы продолжать реформы на Украине "в оправдание своего нежелания делать шаги вперед" по интеграции Киева в НАТО.

Участники прошедшего 14 июня саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им Планов действий для членства. Президент Украины Владимир Зеленский в последние месяцы неоднократно заявлял, что Киев хотел бы дальнейшего движения в этом вопросе.