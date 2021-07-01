Кулеба считает, что саммит "четверки" стоит провести уже с новым канцлером ФРГ

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что саммит лидеров государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) целесообразно провести после избрания нового канцлера ФРГ. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью украинскому изданию "Лига".

"Избрание нового канцлера Германии может стать неплохим контекстом для саммита "нормандской четверки", - сказал министр.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.