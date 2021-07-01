Кулеба: Киев не хочет разглашать состав участников саммита "Крымской платформы"

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Киев набрал достаточно партнеров для проведения запланированного на 23 августа саммита переговорной площадки "Крымская платформа", но не хочет раскрывать список участников. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отказавшийся отвечать на вопрос о составе участников саммита в опубликованном в четверг интервью украинскому изданию "Лига.нет".

"Я не хочу облегчать дело Службе внешней разведки РФ. Поэтому мы не разглашаем список стран, которые уже согласились", - пояснил глава МИД позицию Киева.

В то же время он утверждает, что "для проведения приличного саммита" достаточно партнеров. "Саммит пройдет, будет успешным. Наша цель - исправить ошибку, совершенную в 2014 году. Это отсутствие какого-либо международного механизма, который в итоге, я уверен, приведет к деоккупации Крыма. Мы эту ошибку исправим", - подчеркнул Кулеба.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова под юрисдикцию Украины. Работа "Крымской платформы" по плану Киева должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что переговорная площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети. В МИД Украины ранее пообещали назвать участников мероприятия ближе к событию. Свое присутствие на нем подтвердил, в частности, президент Польши Анджей Дуда.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.