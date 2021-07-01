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Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает", но в этом украинский народ не виноват

Президент Белоруссии добавил, что "от этого страдают только люди"

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет южных соседей - Украины - "тает", но в этом братский украинский народ не виноват.

"Мы видим, как "тает" суверенитет и независимость наших южных соседей. Пусть простят нас южане, но так случилось. И мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды. От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народами", - сказал Лукашенко в четверг на пленарном заседании Форума России и Белоруссии.

"Вы вчера правильно сказали [во время прямой линии], - обратился Лукашенко к президенту РФ Владимиру Путину. - Украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Но что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем".

В этой связи президент Белоруссии поблагодарил Путина и всех россиян "за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Белоруссии".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаРоссия
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