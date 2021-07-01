Глава МИД Украины сожалеет в связи с приостановкой пакета военной помощи США

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление в связи с приостановкой Вашингтоном плана поставить Киеву дополнительное вооружение на $100 млн.

"Этот пакет был резервным планом на случай дальнейшего обострения. <...> И именно его поставили на паузу. Но у меня здесь вопрос без ответа: а если завтра война? Недостаточно получить от США $100 млн, этот резервный пакет надо еще реализовать: закупить, поставить, довести до войск. Чтобы не опоздать. Это то, о чем я беспокоюсь", - заявил Кулеба в опубликованном в четверг интервью украинскому изданию "Лига".

Он обратил внимание на то, что приостановленный пакет не имеет отношения к регулярной военной помощи, которую США выделяют Украине и поступающей по графику. "Когда мы говорим о США, мы должны понимать. Ни одна страна мира не предоставила нам столько военной поддержки с 2014 года, как США", - сказал министр. Он напомнил, что с 2014 года Киев получил от Вашингтона военную помощь почти на $2,5 млрд.

Приостановленный пакет военной помощи США Украине

На прошлой неделе газета Politico сообщила, что Белый дом собирался предоставить Украине военную помощь на сумму $100 млн, но поменял планы. По информации источников издания, готовившийся пакет мер помощи включал, в том числе поставки Украине вооружений поражающего действия. В частности, рассматривалась возможность предоставления стране систем ближней противовоздушной обороны, огнестрельного и противотанкового оружия. Как утверждалось в материале Politico, Совет национальной безопасности при Белом доме приостановил осуществление плана после снижения напряженности на границе России и Украины, а также в преддверии российско-американского саммита. Как отметил один из собеседников газеты, возможность предоставления помощи Украине по-прежнему окончательно не исключается.

После помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала Fox News, комментируя эту публикацию, заявил, что вашингтонская администрация в полном объеме передала Киеву средства, ассигнованные ранее на оказание помощи в сфере безопасности в текущем году, еще $100 млн были зарезервированы на случай обострения ситуации на российско-украинской границе. По его словам, этот пакет был "переведен в резерв на случай, если он понадобится в будущем".