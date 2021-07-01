Маас: Европа не может быть заинтересована в разрыве экономических связей с Россией

ВАРШАВА, 1 июля. /ТАСС/. Европа не может быть заинтересована в разрушении экономических отношений с Россией, потому что это приведет к сближению Москвы с Пекином. С такой оценкой выступил в четверг в Варшаве глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

"Я считаю, что для нас в Европе сложилась бы сложная ситуация, если бы экономические отношения с Россией были бы невозможны", - сказал он. По его словам, это "может привести к тому, что Россия и Китай станут все ближе", что в свою очередь не может отвечать интересам ЕС.

Маас считает, что такая стратегия для ЕС "была бы не просто неверной, но еще и опасной в том числе для интересов Европы в области безопасности". Министр пояснил, что при сближении Москвы и Пекина может появиться "самый большой экономический" блок в мире. Поэтому Берлин считает "неверной стратегией" разрывать экономические связи с РФ, добавил глава МИД ФРГ.