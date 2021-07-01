В компании Трампа назвали политически мотивированными обвинения против ее финдиректора

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Судебное преследование в отношении Аллена Вайссельберга, финансового директора принадлежащей Дональду Трампу компании Trump Organization, является политически мотивированным и не имеет никакого отношения к правосудию. Об этом говорится в распространенном в четверг телеканалом ABC заявлении представителя компании, обнародованном после состоявшейся в тот же день явки Вайссельберга в офис окружного прокурора Нью-Йорка, осуществляющего разбирательство в отношении Trump Organization, которую подозревают в нарушении налогового законодательства страны.

"Его [Вайссельберга] используют в качестве заложника <...> в попытке причинить ущерб бывшему президенту, - цитирует телеканал указанное заявление. - Окружной прокурор возбуждает уголовное дело, касающееся дополнительных выплат работникам, которое ни Служба внутренних доходов, ни любой другой окружной прокурор никогда даже не подумали бы возбуждать. Это не правосудие, это - политика".

Как сообщила ранее газета The New York Times, рано утром в четверг Вайссельберг в сопровождении своего адвоката Мэри Маллиган вошел в здание, где располагается офис окружного прокурора Сайруса Вэнса, а также суды по уголовным делам. Ожидается, что в этот же день днем он и адвокаты компании предстанут перед судом, где им - финдиректору персонально и компании в целом - будут предъявлены обвинения, представленные в среду большим жюри Манхэттена. Детали обвинений будут раскрыты на этом судебном заседании.

Адвокаты Вайссельберга и Trump Organization воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу, предположительно, допущенных им и компанией нарушений. По информации местных СМИ, финдиректору и компании будут предъявлены обвинения в нарушении налогового законодательства при финансовом поощрении сотрудников Trump Organization. Вайссельберг, как сообщил на этой неделе телеканал CNN, отказался сотрудничать со следствием, добивающимся от него дачи показаний в рамках проводимого расследования. Не исключается, отметил CNN, что после предъявления обвинений финдиректор изменит свою позицию.

Указанное разбирательство касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним. Кроме того, разбирательство касается якобы имевших место нарушений, допущенных его компанией в налоговой и банковской сферах.

В феврале Вэнс получил доступ к информации о налоговых отчислениях экс-президента и Trump Organization. Трамп в течение нескольких лет безуспешно пытался через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство. Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года в США требуют от него опубликовать налоговые декларации. Трамп под разными предлогами отказывается это сделать.