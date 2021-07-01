В Анкаре заявили, что больше не приемлют отношение к туркам-киприотам как к меньшинству

АНКАРА, 1 июля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна больше не приемлет отношение властей Республики Кипр к туркам-киприотам как к меньшинству.

"Руководство Республики Кипр ставит во главу свой суверенитет и так хочет решать существующие вопросы, - сообщил он в четверг на пресс-конференции с президентом "Турецкой республики Северного Кипра" (ТРСК) Эрсином Татаром в Никосии. - Турок-киприотов оно считает меньшинством острова. Мы этого больше не приемлем. Такая дискуссия для нас закрыта". Трансляцию пресс-конференции вело агентство Ihlas.

Чавушоглу напомнил, что предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о созыве региональной конференции по Кипру и Восточному Средиземноморью все еще в силе. "Турция и Северный Кипр убеждены, что единолично претендовать на шельф не может ни одна из сторон. Мы этого не позволим и будем защищать свои права. Предложение ТРСК о справедливом распределении доходов [от разработки нефти и газа на шельфе] актуально. Если распределение доходов не будет равноправным, мы сделаем то, что требуется", - заявил Чавушоглу.

Он подтвердил позицию Анкары относительно урегулирования на Кипре, отметив, что "решение должно основываться на признании равноправия обоих народов острова и суверенитета двух государств Кипра". Женевская конференция по проблеме Кипра, по словам Чавушоглу, не принесла результатов из-за отсутствия гибкости и желания греков-киприотов решить проблему.

27-29 апреля в Женеве состоялась неформальная конференция по решению проблемы Кипра в традиционном формате "пять плюс один", то есть с участием лидеров греческой и турецкой общин острова, глав МИД держав - гарантов кипрской безопасности (Греции, Турции и Великобритании), а также генерального секретаря ООН. На этом саммите позиции сторон принципиально разошлись: турко-кипрская делегация в качестве предварительного условия для возобновления переговорного процесса выдвинула требование о необходимости признания существования на острове двух государств, что противоречит положениям резолюций СБ ООН о том, что на Кипре должна быть создана двузональная и двухобщинная федерация, а греко-кипрская сторона настаивала на неукоснительном следовании этому основополагающему международному документу.