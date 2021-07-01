В Белом доме прокомментировали дело финдиректора Трампа

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что его состоятельные сограждане и крупные американские компании должны платить налоги по соответствующей уровням их доходов шкале, прекратить попытки уклоняться от этого. С таким заявлением выступила в четверг на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя предъявление обвинений директору компании Trump Organization Аллену Вайссельбергу.

"Мы, конечно, находимся в курсе сообщений на эту тему за последние 12 часов или около того. Но за комментариями я попрошу вас обращаться к сторонам [данного дела]. Мы на данном этапе давать комментарии по какому бы то ни было конкретному делу не будем", - сказала сначала представитель Белого дома.

Однако затем она подчеркнула: "И в целом президент [Байден] считает и ясно дал понять, что богатым американцам давно пора платить справедливую долю [налогов]". "И он [Байден] выдвинул ряд инициатив, направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов со стороны частных лиц с высоким уровнем доходов, а также крупных корпораций", - напомнила Жан-Пьер. "[За дальнейшими комментариями] переадресую вас к органам власти, которые этим [делом] занимаются", - добавила представитель американского лидера.

Жан-Пьер беседовала с репортерами на борту самолета Байдена, который вылетел во Флориду, чтобы побывать на месте обрушения многоэтажного жилого дома в населенном пункте Серфсайд, встретиться со спасателями, а также родными и близкими погибших в результате трагедии и числящихся пропавшими без вести. Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами во Флориде обрушился в ночь на 24 июня. Согласно последним официальным данным, погибли 18 человек. Судьба 145 человек остается неизвестной.

Финансовый директор принадлежащей предыдущему президенту США Дональду Трампу компании Trump Organization в четверг явился в окружную прокурору Нью-Йорка. Последняя ведет разбирательство в отношении Trump Organization, которую подозревают в нарушении налогового законодательства страны. В самой компании преследование Вайссельберга считают политически мотивированным и не имеющим отношения к правосудию.