Конференция государств ДОН рассмотрит выход России из соглашения 20 июля

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Конференция государств - участников Договора по открытому небу (ДОН) о рассмотрении последствий выхода из него России пройдет 20 июля. Об этом сообщила в четверг делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

"20 июля в соответствии с пунктом 3 Статьи XV Договора по открытому небу состоится конференция государств-участников в целях рассмотрения последствий выхода России для договора", - сказано в распространенном сообщении в Telegram-канале делегации.

Как отмечается, в качестве сопредседателей выступят депозитарии ДОН - Венгрия и Канада.