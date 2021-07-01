AFP: во Франции расследуют поставки компанией Amesys оборудования Ливии для киберслежки

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Французский суд выдвинул обвинения в отношении французской компании технологий безопасности Amesys в связи с ее поставками ливийскому режиму во времена правления Муамара Каддафи оборудования и компьютерной программы для ведения киберслежки за оппозиционерами. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse, получившее сведения из следственных кругов. Ранее обвинения уже были выдвинуты против Филиппа Ванье, руководившего компанией до 2010 года, а затем возглавившего крупную корпорацию электронных технологий Bull.

Компания Amesys обвиняется в "причастности к пыткам" людей режимом Каддафи. Извещение о выдвижении против нее обвинений было направлено фирме по электронной почте 18 июня. Ранее компания Amesys проходила в этом расследовании как свидетель, статус которого может быть переквалифицирован в обвиняемого.

Расследование по данному делу ведется во Франции с 2013 года. Оно было начато по жалобе, поданной Международной федерацией прав человека (FIDH) и Лигой прав человека (LDH). Они обвиняют Amesys в том, что она продала ливийскому режиму в период 2007-2011 годов компьютерную программу и оборудование, позволявшее вести слежку за политической оппозицией, что привело к целой серии репрессий .

Компания Amesys, специализирующаяся на информационных технологиях в сфере безопасности и обороны, была создана во Франции в 1979 году. Ее разработки применяются в сферах авиации, связи, транспорта, энергетики и электронной безопасности. После начала скандала с поставками режиму Каддафи, руководство Amesys перенесло основную деятельность в две специально созданные для этого дочерные фирмы.

Одна из этих компаний продолжает продавать обновленный вариант той компьютерной программы киберслежки, который был приобретен ранее режимом Каддафи. За поставки такой программы властям Египта компания уже находится под следствием. Обвинения предъявлены четырем ее сотрудниками и высокопоставленным менеджерам

Французский еженедельник Le Nouvel Observateur опубликовал в ноябре 2016 года статью, в которой утверждалось, что Amesys являлась одним из основных подрядчиков в создании МВД Франции крупной электронной базы данных граждан TES. В ней, сообщило тогда издание, содержится около 60 млн файлов с личными и биометрическими данными, используемыми для выдачи удостоверений личности и паспортов.