Парламент Украины отменил режим свободной экономической зоны для Крыма

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Верховная рада Украины отменила закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму. Такое решение в целом в четверг поддержали 328 депутатов, при минимально необходимых 226.

"Признать утратившим действие закон Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины", - сказано в документе. Парламентарии также внесли изменения в ряд других законов страны. В пояснительной записке говорится, что эти изменения упорядочивают "порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию (ВОТ) и выезда из нее", закрепляют право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, которые проживают на ВОТ и обеспечивают реализацию права на наследование для таких лиц".

Закон о создании СЭЗ для Крыма был принят 12 августа 2014. Он вводил на 10 лет особый порядок реализации норм регуляторного, бюджетного, налогового и таможенного законодательства Украины, устанавливался особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц, действия валютного и платежного режимов в пределах Крыма.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.