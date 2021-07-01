Парламент Нигерии отказался разблокировать Twitter

ПРЕТОРИЯ, 1 июля. /ТАСС/. Нижняя палата федерального парламента Нигерии большинством голосов отклонила в четверг предложение об отмене блокировки на территории страны социальной сети Twitter. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

Предложение о прекращении блокировки Twitter сделал в Палате представителей лидер меньшинства Тоби Окечукву, отмечает издание. Он предложил резолюцию о возобновлении работы сети, в которой подчеркивалось, что "федеральному правительству Нигерии следует принять во внимание негативные последствия приостановки работы Twitter для граждан страны, чьи доходы зависят от данной медийной платформы". Однако депутаты нижней палаты проголосовали против отмены блокировки Twitter.

Отношения между федеральным правительством Нигерии и компанией Twitter обострились 2 июня, когда последняя удалила из своей социальной сети два сообщения президента страны Мухаммаду Бухари, в которых тот пригрозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания. Одновременно Twitter заблокировал на 12 часов аккаунт главы государства. В тот же день власти обвинили компанию в двойных стандартах и потворстве сепаратистам, мечтающим создать на нигерийской территории государство Биафра.

Министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед объявил 4 июня о том, что работа Twitter в Нигерии приостанавливается немедленно до особого указания. Генеральный прокурор и министр юстиции страны Абубакар Малами 5 июня распорядился о немедленном судебном преследовании нарушителей введенного федеральным правительством запрета. Между тем руководство Twitter обратилось к правительству Нигерии с просьбой обсудить введенный запрет и найти решение создавшейся ситуации. В связи с этим Лай Мохаммед отметил, что Twitter должен зарегистрироваться в Нигерии и получить на свою работу на территории страны соответствующую лицензию.