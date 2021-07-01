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Захарова подтвердила вызов посла Чехии после опровержения МИД республики

В Варшаве утверждают, что посла республики не вызывали в российское министерство

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила вызов посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньки на Смоленскую площадь после опровержения этой информации МИД республики.

"Ну и зря. Готовьтесь", - написала она в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее заявление МИД Чехии.

В четверг на брифинге Захарова сообщила, что посол Чехии вызван в МИД РФ на фоне новых претензий Праги к России в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым чешская сторона подозревает российские спецслужбы. Министерство иностранных дел Чехии в свою очередь утверждает, что посла республики не вызывали в российский МИД.

Как сообщил в понедельник сайт газеты Mladá fronta DNES, замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывами во Врбетице. По информации издания, чешские власти оценили его примерно в 650 млн крон (примерно €25,5 млн). Смолек также якобы сказал Змеевскому, что Прага настаивает на пересмотре решения о включении Чехии в список недружественных России государств.

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