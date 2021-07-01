Власти Эсватини привлекли армию к восстановлению порядка в стране

ПРЕТОРИЯ, 1 июля. /ТАСС/. Власти южноафриканского королевства Эсватини задействовали армейские подразделения для восстановления порядка в стране и защиты важнейших объектов национальной инфраструктуры. Об этом сообщило в четверг правительство Эсватини в заявлении, опубликованном на его официальном портале.

"Беспорядки, в которые переросли демонстрации протеста, создали угрозу жизни и здоровью граждан, их собственности, продовольственной безопасности страны, принимаемым мерам по борьбе с пандемией коронавируса, - отмечается в документе. - Правительство направило армейские части на защиту национальной инфраструктуры и поддержку мерам по противодействию коронавирусной инфекции. Однако военное положение не вводилось".

В заявлении подчеркивается, что "преступники уничтожают собственность государства и граждан, разрушают инфраструктуру, что наносит серьезный ущерб национальной экономике. Мы призываем всех не допускать грабежей и не причинять вред государственной собственности".

Правительство сообщило, что оно внимательно и со всей серьезностью относится к требованиям демонстрантов и займется расследованием фактов возможных неправомерных действий полиции по отношению к протестующим. "Однако недовольство людей не должно выливаться в акты насилия, - подчеркивается в заявлении. - Власти не будут терпеть незаконные действия, поджоги, грабежи и другие формы преступной деятельности".

Демонстрации протеста

В Эсватини уже вторую неделю подряд проходят массовые акции протеста против решения правительства запретить митинги и собрания. С минувших выходных они переросли в крупные беспорядки, когда толпы мародеров грабят и громят магазины, поджигают здания. В ответ полиция и службы безопасности применяют силу. Кенийская газета The East African передала, что для борьбы с беспорядками правоохранители применяют огнестрельное оружие и боевые патроны. В минувшую среду, по данным Agence France-Presse, "было убито много людей, десятки человек ранены". На улицах городов Эсватини слышна стрельба. Распоряжением властей с 29 июня в стране с 18:00 до 05:00 действует комендантский час. Одновременно войска были введены в столицу страны Мбабане и крупнейший город королевства Манзини.

Как сообщило в четверг агентство Associated Press, в Эсватини закрыты магазины, мобильная связь работает плохо. Затруднен доступ в интернет.

Демонстранты в последние дни расширили свои требования и наряду со свободой собраний добиваются установления в Эсватини многопартийной демократии и избрания главы правительства по итогам всеобщих выборов. Королевство Эсватини является конституционной монархией. Королю принадлежит законодательная и исполнительная власть, он назначает премьер-министра, членов правительства, судей и государственных служащих.

До весны 2018 года королевство называлось Свазиленд. Оно располагается на юге Африки на площади 17 тыс. кв. км и по размерам находится на 153-м месте среди всех государств мира. Страна граничит с ЮАР и Мозамбиком, не имея выхода к морю. Население королевства достигает 1,17 млн человек. По данным Всемирного банка, 29,7% населения страны живет за чертой бедности (с доходами не более $1,9 в день).

В настоящее время на территории Африки сохранились лишь три правящие монархии. Помимо Эсватини, это Марокко и Лесото.