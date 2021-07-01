Глава МИД Судана надеется, что РФ окажет давление на Эфиопию по вопросу ГЭС "Возрождение"

КАИР, 1 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Судана Мариям аль-Махди в ходе телефонной беседы со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразила надежду на то, что Россия окажет давление на Эфиопию по вопросу строительства Аддис-Абебой ГЭС "Возрождение". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице суданского МИД в Facebook.

"Госпожа министр прояснила позицию Судана по плотине "Возрождение" и причины его обращения в Совет Безопасности [СБ] ООН с просьбой провести экстренное заседание по этому вопросу. Она выразила надежду на то, что Россия как постоянный член СБ ООН окажет поддержку суданской позиции и побудит Эфиопию к тому, чтобы не осуществлять второй этап [заполнения водного резервуара], что угрожает безопасности миллионов суданцев", - указано в заявлении.

В то же время министр подчеркнула, что Хартум "привержен мирному разрешению сложившейся ситуации вокруг плотины и достижению соглашения, которое будет устраивать все стороны".

Как ранее сообщил МИД России, в ходе разговора Лаврова и аль-Махди была подчеркнута необходимость активизации двусторонних контактов в интересах согласования шагов по развитию российско-суданских отношений в различных областях. Помимо этого, министры обменялись мнениями по актуальной региональной повестке дня. При обсуждении ситуации вокруг строительства ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле российский министр подчеркнул "необходимость активизации переговорного процесса между Египтом, Суданом и Эфиопией в целях скорейшего разрешения сохраняющихся противоречий при соблюдении интересов всех вовлеченных государств, на основе норм и принципов международного права".

Плотина раздора

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию крупнейшей в Африке плотины. Мощность ГЭС, которая представляет собой каскад из четырех плотин, составит 5 250 МВт. Проект завершен на 80%, Аддис-Абеба намерена ввести плотину в строй в 2022-2023 годах. Летом 2020 года Эфиопия на пике сезона дождей приступила к первому этапу заполнения водохранилища ГЭС, аккумулировав порядка 4,9 млрд куб.м воды.

В 2021 году ожидается заполнение водного резервуара еще на 13,4 млрд куб.м воды. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть острая нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам, и пытаются закрепить для себя нормы водных ресурсов и максимально растянуть сроки заполнения плотины.

Три страны уже год не могут достичь компромисса по срокам заполнения и эксплуатации плотины. Египет добивается удлинения графика и заключения юридически обязывающего соглашения, которое будет четко регулировать сроки и нормы заполнения водохранилища ГЭС. Эфиопия, которая крайне заинтересована в скорейшем заполнении и запуске плотины, не готова подписывать предлагаемые Каиром документы.

Помимо этого, Аддис-Абеба отказалась как от обязательного арбитража на завершающей стадии проекта, так и от подключения международных посредников в лице ЕС, ООН или США.