Суд отклонил требование увеличить число участков за рубежом на выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Высшая судебная палата Молдавии (ВСП) отклонила иск партии "Альянс за объединение с Румынией" (AUR), которая требует от Центральной избирательной комиссии увеличить число избирательных участков за рубежом на предстоящих 11 июля досрочных выборах парламента.

"ВСП рассмотрела иск партии AUR, члены которой настаивали на увеличении числа избирательных участков для диаспоры. Судьи признали запрос неприемлемым", - говорится в решении, опубликованном в четверг на сайте суда. В нем отмечено, что вердикт "является окончательным".

Ранее AUR вместе с поддерживающей президента Майю Санду Партией действия и солидарности, партией "Платформа "Достоинство и правда", а также избирательным блоком "Ренато Усатый" выразили несогласие с решением ЦИК открыть за границей 146 участков, а не 190, как предлагало министерство иностранных дел и европейской интеграции. Они опротестовали это решение в суде, который обязал увеличить число участков, но ЦИК ограничился открытием 150. Тогда активисты AUR, которая выступает за ликвидацию Молдавии как государства и ее объединение с Румынией, повторно опротестовали решение комиссии в ВСП.

На президентских выборах 2020 года за границей функционировали 139 пунктов для голосования, подавляющее большинство которых было в странах ЕС, где находятся около 200 тыс. молдавских трудовых мигрантов. В России, где проживает примерно столько же молдаван, планируется открыть только 17 участков, как на выборах прошлого года. Эксперты полагают, что именно активность молдавских мигрантов в европейских странах обеспечила победу Санду на президентских выборах 2020 года.

Досрочные выборы парламента были назначены после того, как Санду при поддержке проевропейских сил добилась отставки премьер-министра Иона Кику и заблокировала назначение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором пропрезидентская партия контролировала 15 мест из 101.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают ПДС, а также избирательный блок, созданный Партией социалистов Республики Молдова и Партией коммунистов Республики Молдова. В целом, как свидетельствуют опросы, в законодательный орган могут пройти до шести партий.