Форум ливийского политического диалога продлили на два дня

КАИР, 1 июля. /ТАСС/. Участники проходящего в Женеве Форума ливийского политического диалога не могут принять решения из-за многочисленных разногласий, из-за чего его работа продлена на два дня. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в парламенте Ливии.

"В результате продолжающихся разногласий между участниками работа форума продлена до субботы, - отметил он. - Это последний шанс достичь соглашения о правовой и конституционной основе для законодательных и президентских выборов". По информации собеседника агентства, спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш участвовал в четверг в заседании с помощью видеосвязи, так как заразился коронавирусом.

В попытке преодолеть разногласия было решено сформировать комитет из членов форума, чтобы провести отдельную встречу по конституционной основе, чтобы затем вынести этот вопрос на общее обсуждение всех представителей форума на пленарном заседании, сказал источник.

Форум ливийского политического диалога приступил к работе в понедельник с целью обсуждения подготовки к выборам. По данным миссии ООН по поддержке в Ливии, рассчитанная первоначально на четыре дня встреча предоставляет возможность членам форума разработать предложения по дальнейшему содействию проведению выборов в части, касающейся конституционной основы выборов. В первый же день Кубиш обвинил парламент Ливии в провале работы по созданию правовой базы. Спецпосланник ООН сразу предупредил участников форума, что они не покинут Женеву без принятия решений.

Всеобщие выборы без правовой основы

На Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии в феврале этого года были утверждены глава правительства Ливии и представители Президентского совета. Главной задачей этих переходных органов власти является подготовка и проведение в соответствии с утвержденной до этого "дорожной картой" общенациональных выборов в стране 24 декабря 2021 года.

Вместе с тем первоначально шла речь о том, что до выборов в Ливии будет проведен всеобщий референдум по конституции, чтобы уже на этой законодательной базе проводить народное голосование. Дело в том, что в настоящее время Ливия опирается на Конституционную декларацию 2011 года, принятую Переходным национальным советом после убийства Муаммара Каддафи, которую должна была сменить постоянная конституция, одобренная на референдуме народом.

К 2017 году специально созданной за три года до этого Конституционной Ассамблеей был разработан проект постоянной конституции, которая должна была быть затем вынесена на плебисцит. Для его проведения была подготовлена специальная законодательная база, но референдум так и не состоялся из-за начавшихся позднее между западом и востоком страны военных действий. В апреле этого года власти Ливии признали, что они не успеют подготовить и провести до декабрьских выборов референдум по конституции, что делает нелегитимным проведение выборов без соответствующей конституционной базы, которая не была прописана в декларации 2011 года.