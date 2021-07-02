США выразили разочарование признанием НПО "Бард колледж" нежелательной организацией в РФ

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Госдепартамент выразил в четверг разочарование в связи с решением Министерства юстиции РФ внести в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории России, американскую образовательную организацию "Бард колледж".

"Мы сожалеем, что Минюст РФ назвал образовательную деятельность "Бард колледж" в России угрозой. Программы "Бард колледж" принесли пользу тысячам представителей российского и американского научного сообщества и способствовали взаимопониманию. Нам нужно больше, а не меньше таких программ", - написал на своей странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В среду Минюст сообщил, что НПО "Бард колледж" была включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" и на основании решения Генеральной прокуратуры РФ от 21 июня.

"Бард колледж" стала 35-й в списке организаций, деятельность которых нежелательна на территории России.