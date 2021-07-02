Канадцы отмечают День Канады с приспущенными флагами

ОТТАВА, 2 июля. /ТАСС/. Канадцы в четверг отмечают главный государственный праздник - День Канады. Второй год подряд из-за пандемии нового коронавируса в стране не проводятся масштабные гулянья. Кроме того, в этом году жители североамериканской страны отмечают этот национальный праздник с приспущенными флагами на фоне обнаружения более тысячи могил на территориях бывших школ для детей коренных жителей Канады.

Ситуация с бывшими школами-интернатами

"Поскольку люди по всей стране продолжают поминать детей коренных народов, чьи жизни оборвались слишком рано, а мы размышляем о трагедии школ-интернатов, я попросил, чтобы [государственный] флаг на Башне мира (доминанта комплекса зданий парламента страны в Оттаве - прим. ТАСС) оставался приспущенным в День Канады", - заявил накануне праздника Трюдо. Также в четверг флаги приспущены на всех государственных зданиях.

В День Канады в традиционном обращении к нации премьер-министр поздравил соотечественников с праздником, но признал, что "не для всех этот день праздник". "Кошмарные находки останков сотен детей на территориях бывших школ-интернатов в Британской Колумбии и Саскачеване заставили нас задуматься об исторических неудачах нашей страны и несправедливости, которая все еще существует по отношению к коренным народам и многим другим [меньшинствам] в Канаде", - сказал он. Трюдо призвал соотечественников подумать над несправедливостью, которая была частью истории страны, с тем, чтобы исправить это в настоящем и не допустить в будущем.

С конца мая в Канаде на территориях трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены 1 148 безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, которые функционировали с конца XIX века и до 1996 года. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.

Оранжевые футболки

Согласно традиции, на праздник канадцы наряжаются в красно-белую одежду, надевают экстравагантные шляпы и костюмы, размахивая национальными флагами. В этом году многие вместо традиционных красно-белых цветов надели оранжевые футболки, чтобы поддержать представителей коренных народов страны, пострадавших в годы работы так называемых резидентских школ. Также в Оттаве и других городах страны прошли митинги в поддержку аборигенов и их культуры. "Это всеканадская акция "Зажигая огонь надежды", которая должна привлечь внимание как можно большего числа канадцев к проблеме бывших резидентских школ и детей коренных народов страны, которые в них обучались. Мы не должны делать вид, что ничего не произошло. Эта трагедия - часть истории Канады и нужно извлечь из нее уроки", - сказала ТАСС одна из участниц такой акции, которая проходит перед зданиями национального парламента.

Праздник состоялся

История с обнаружением массовых захоронений заставила какую-то часть канадского общества отказаться от празднования Дня Канады в этом году, но, согласно социологическим опросам, большинство канадцев не считают, что из-за этого нужно отменять главный национальный праздник, так как в истории страны "есть много поводов для гордости". Многие с утра отправились на пикники в парки и на пляжи. Заполнены отдыхающими летние веранды кафе и ресторанов, которые уже открыты для посетителей, так как ситуация с пандемией в стране улучшается. В полдень над Оттавой состоялся традиционный пролет пилотажной группы канадских ВВС "Снегири".

Власти вновь не станут в этом году устраивать большие салюты, но они разрешили канадцам самим использовать пиротехнику, чтобы отмечать День Канады. Например, в Оттаве, по свидетельству корреспондента ТАСС, "домашние салюты" начали греметь еще в среду вечером.

1 июля 1867 года вступил в силу подписанный королевой Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Викторией Акт о Британской Северной Америке, провозгласивший Канаду двуязычным доминионом Британской империи. В 1879 году это торжественное событие стали называть Днем Доминиона, а в 1982 году по решению парламента праздник обрел свое нынешнее название - День Канады.