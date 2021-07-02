Бразильские рестораторы попросили президента вернуть летнее время

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июля. /ТАСС/. Возвращение летнего времени может оказать благоприятный эффект на восстановление гостинично-ресторанного бизнеса Бразилии, более других пострадавшего от последствий пандемии. Так полагают представители отрасли, выступившие с соответствующей инициативой в обращении к президенту страны, сообщил в четверг портал G1.

По их мнению, перевод стрелок на час вперед позволит отрасли привлекать большее количество туристов и постоянных посетителей за счет дополнительного часа светлого времени суток. Кроме того, в период действия летнего времени число занятых в гостинично-ресторанной сфере и налоговые отчисления вырастали на 30%. "Применение различного времени не приводит к значительному сокращению потребления электроэнергии, однако способствует вырабатыванию новых привычек потребления и положительно сказывается на барах, ресторанах и гостиничной сфере", - цитирует портал направленный главе государства документ.

"Возвращение летнего времени оказало бы неоценимую помощь со стороны федерального правительства отрасли, несоразмерно более других пострадавшей от ограничений, введенных в пандемию", - продолжают авторы письма. Они также полагают, что данная мера могла бы иметь положительный эффект в свете недавних рекомендаций правительства об экономии электроэнергии из-за засух, вызвавших рекордное понижение уровня воды в водохранилищах местных ГЭС.

Переход Бразилии на летнее время был отменен указом действующего президента Бразилии Жаира Болсонару 25 апреля 2019 года. До того момента 11 из 27 субъектов федерации переводили стрелки на час вперед в первое воскресенье ноября и обратно в третье воскресенье февраля. Тогда президент заявил, что данную меру поддерживает не только экономический блок правительства и Минздрав, но и, согласно опросам, 70% населения страны.

Сейчас на большей части крупнейшего государства Южной Америки постоянно действует время, соответствующее часовому поясу UTC +3 (разница во времени между столицами России и Бразилии составляет 6 часов). Дискуссии об отмене летнего времени в Бразилии возобновились после появления в конце 2017 года исследования бразильского Минэнерго, согласно которому данная мера утратила свое практическое значение. По данным министерства, пик потребления электроэнергии перестал напрямую зависеть от времени суток и в большей степени был обусловлен климатическими факторами, такими как повышенный температурный режим и осадки.