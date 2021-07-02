Жители Калифорнии 14 сентября проголосуют по вопросу об отставке губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Калифорнии вынесли на голосование, которое состоится 14 сентября, вопрос об отставке губернатора штата Гэвина Ньюсома. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте вице-губернатора штата Элени Куналакис.

Летом 2020 года политические оппоненты губернатора-демократа в очередной раз начали кампанию за проведение голосования, на котором предлагалось поставить вопрос об отставке Ньюсома. Согласно законам Калифорнии, для этого требовалось около 1,5 млн подписей жителей штата, имеющих право голоса. В число организаторов кампании входят политики-республиканцы. В конце июня стало известно, что подписей собрали достаточно - их оказалось свыше 1,7 млн.

Куналакис уточнила в четверг, что в связи с этим распорядилась провести 14 сентября голосование. По его итогам будет решено, "уйдет ли в отставку" Ньюсом, а также будет ли избран его преемник.

Ньюсом в марте заявил, что основал политический комитет для сбора средств с целью препятствования имеющим место попыткам отстранить его от власти. Губернатор тогда отметил, что "Калифорния - это американский штат, где проще всего вынести на голосование предложение об отставке" должностного лица. Он также напомнил, что его оппоненты уже несколько раз предпринимали безуспешные попытки добиться его отставки. Вместе с тем Ньюсом заверил, что относится к происходящему "очень серьезно". Оппоненты губернатора, в частности, выражают крайнее недовольство введенными им в штате из-за пандемии нового коронавируса санитарными мерами. Критики называют их слишком жесткими и заостряют внимание на том, что данные ограничения препятствуют восстановлению экономики.

Население Калифорнии превышает 39 млн человек. По этому показателю штат занимает первое место в стране. По площади Калифорния из американских штатов уступает только Аляске и Техасу.