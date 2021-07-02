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Израиль нанес удары по оружейному цеху ХАМАС в Газе в ответ на шары со взрывчаткой

По информации радиостанции Kan, в результате запуска из Газы шаров со взрывчаткой на территории Израиля возникло не менее четырех лесных пожаров

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июля. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли в ночь на пятницу удары по оружейному цеху радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой в сторону еврейского государства с целью поджогов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров из сектора Газа с целью поджогов истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по объекту, где производилось оружие, принадлежащему террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении военных. Армия "будет решительно противодействовать любым попыткам террора со стороны сектора Газа", подчеркнули в пресс-службе.

По информации израильской государственной радиостанции Kan, в четверг в результате запуска из Газы шаров со взрывчаткой на территории Израиля возникло не менее четырех лесных пожаров. Армия заблаговременно предупредила находившихся в здании оружейного цеха о готовящемся ударе. Израильские военные в середине июня дважды поражали цели в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.

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