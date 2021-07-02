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Глава Гонконга осудила нападение с ножом на полицейского

Кэрри Лам пожелала офицеру скорейшего выздоровления

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 июля. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам, вернувшаяся минувшей ночью из Пекина, осудила нападение с ножом на офицера полиции, произошедшее в четверг вечером в день празднования 24-й годовщины перехода анклава под китайский суверенитет. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном в пятницу.

"После нескольких месяцев беспорядков второй половины 2019 года общественность питает отвращение к насилию и очень дорожит стабильностью с момента введения в действие закона о национальной безопасности в прошлом году", - подчеркнула она. Кэрри Лам пожелала офицеру скорейшего выздоровления.

Накануне вечером в оживленном торговом квартале Козуэй-бэй дежуривший на улице сотрудник полиции подвергся нападению со стороны радикала, который подкрался к нему сзади и ранил ножом в спину. Вслед за этим нападавший совершил самоубийство.

Как сообщили в правоохранительных органах, нынешняя кровавая вылазка стала лишь единичным инцидентом. Расследование не выявило, что у злоумышленника были сообщники.

В общей сложности полиция задержала за минувший день 19 человек, подозреваемых в незаконных акциях протеста и нарушении общественного порядка.

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