Япония направит наблюдателя на маневры Украины и стран НАТО

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Власти Японии направят капитана первого ранга морских Сил самообороны в качестве наблюдателя с 3 по 10 июля на международные военные учения Sea Breeze-2021 в Черном море с участием Украины и стран - членов НАТО. Об этом заявил в пятницу японский министр обороны Нобуо Киси.

"Украина разделяет наши фундаментальные ценности, такие как свобода и демократия. [Отправка наблюдателя -] это очень значительное событие", - приводит слова главы военного ведомства агентство Kyodo.

Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля. По данным американской стороны, в них участвуют 32 страны, около 5 тыс. военных, а также задействованы 32 корабля, 40 самолетов, 18 групп наземного и морского спецназа.