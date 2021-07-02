Власти Гонконга назвали необоснованным и предвзятым доклад США о торговле людьми

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 июля. /ТАСС/. Власти Гонконга категорически возражают против "необоснованных и предвзятых оценок", содержащихся в докладе о торговле людьми, опубликованном в четверг Госдепартаментом США. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении правительства специального административного района Китая.

"Рейтинг Гонконга во второй категории списка явно предвзят и не подтвержден фактами", - отмечается в публикации.

"Госдепартамент США не только игнорирует тот факт, что торговля людьми никогда не была распространенной проблемой в Гонконге, но и пренебрегает нашими беспрецедентными усилиями, предпринимаемыми на протяжении многих лет на этом направлении", - говорится в заявлении.

Местные власти подчеркнули, что "никогда не было никаких признаков того, что Гонконг активно используется синдикатами в качестве пункта назначения или транзита для торговли людьми".

Авторы ежегодного доклада отнесли Гонконг к категории стран и территорий, которые не полностью отвечают установленным в США стандартам борьбы с торговлей людьми, но прилагают соответствующие усилия.

