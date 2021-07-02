СВ США начали огневые испытания боевых роботизированных комплексов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. СВ США начали испытания в реальных условиях своего парка опытных образцов легких боевых роботизированных комплексов (РТК) RCV-L (robotic combat vehicle-medium). Об этом информационно-аналитическому центру "Джейнс" сообщил генерал-майор Росс Коффман, директор многофункциональной группы боевых машин следующего поколения СВ США.

По его словам, испытания в реальных условиях будут включать пуски ПТУР "Джавелин". В ближайшее время начнутся также аналогичные армейские испытания опытных РТК среднего класса RCV-M. А в середине 2022 года начнутся испытания роботизированных комплексов с участием солдат.

В начале текущего года сухопутные войска получили от компаний "КинетиК Норт Америка" и "Пратт Миллер" (приобретена группой Oshkosh Defense) четвертую, последнюю, машину RCV-L,

Эти гусеничные дизель-электрические гибридные платформы весят менее 10 тонн, могут нести максимальную полезную нагрузку 3628 кг и развивать скорость более 64 км/ч. Они оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями (ДУБМ) с ракетой "Джавелин" (Common Remotely Operated Weapon Stations - Javelin) компании "Консберг Дифенс энд Аэроспейс" (Kongsberg Defense & Aerospace).

RCV-L к настоящему времени получили разработанное правительством программное обеспечение для автономной работы, новое радио и могут взаимодействовать с модифицированными БМП "Брэдли" (Bradleys) - демонстраторами технологий, обеспечивающих выполнение миссий MET-D (Mission Enabler Technologies -Demonstrators) - с целью совместной работы обитаемой и необитаемой техники. Сейчас сухопутные войска начали стыковочные испытания на полигоне Грейлинг (штат Мичиган). Они предусматривают использование MET-D в качестве контроллера RCV-L и проведение дистанционных стрельб из пулемета, гранатомета, а также пуски ПТУР "Джавелин".

"Мы пытаемся определить, каково оптимальное расстояние между контролирующим устройством и роботом, - сообщил Коффман. - Для этого мы преодолеваем много миль ..., пытаясь понять, не сломается ли что-нибудь, [чтобы] позволить нашим партнерам по отрасли вернуться, исправить и сделать лучше".

В мае СВ также сообщили, что компании "Текстрон Системз" (Textron Systems), "Хау энд Хау Текнолоджис" (Howe & Howe Technologies) и "Флир системз" (FLIR Systems) поставили четвертый, последний, РТК среднего класса RCV-M. Он создан на базе экспериментального необитаемого легкого танка "Рипсо-М5" (Ripsaw M5), который весит около 10,5 тонн, несет полезную нагрузку 3628 кг и может развивать скорость более 64 км/ч. Танк включают дизель-электрическую гибридную трансмиссию, открытую архитектуру, плоскую платформу для различной полезной нагрузки и "масштабируемую/ конфигурируемую" броню. Данная конфигурация опытного образца также оснащена ДУБМ среднего калибра MCT-30 "Протектор" компании "Консберг".(Kongsberg PROTECTOR, MCT-30).

По словам Кофмана, RCV-M получили пакет ПО для автономной работы и их стыковочные испытания назначены на конец июня в Форт-Диксе (штат Нью-Джерси).

После того, как сухопутные войска завершат эту серию испытаний с обеими конфигурациями RCV, они запросят разрешение по части соблюдения требований безопасности в преддверии испытаний с участием солдат, которые должны состояться в Форт-Худе (штат Техас) с июня по август 2022 года. В рамках этих испытаний планируется протестировать 18 комплексов: четыре легких RCV-L, четыре средних RCV-M, четыре тяжелых RCV-H, которые представляют собой модифицированные БМП M-1113, и шесть MET-D.

Хотя СВ уже осуществят к тому времени пуски "Джавелин" из RCV-L, они не будут этого делать в ходе данного мероприятия из-за проблем, связанных с получением разрешения по направлению требований безопасности, когда в мероприятиях задействованы военнослужащие.

В предстоящих испытаниях с участием солдат будет также задействован 10-тонный гусеничный робот TRX компании "Дженерал Дайнемикс Лэнд Системз" (General Dynamics Land Systems).

Этот гусеничный необитаемый наземный аппарат (ННА) с плоским верхом был объявлен потенциальным конкурентом для участия в предстоящих соревнованиях RCV-M. Но в испытаниях в следующем году СВ не планируют использовать его для выполнения тех же задач, что и опытный образец РТК среднего класса. TRX будет оснащен зарядом для подрыва линии разминирования, сообщил Коффман.

"Мы хотели максимально увеличить количество полезных грузов, которыми будут располагать солдаты, - объяснил он. - Используя дополнительного робота, мы можем продолжать фокусировать комплексы RCV-M на их полезной нагрузке в тактической миссии, в то время как TRX оснащен инженерной полезной нагрузкой".

Остается неясным, решатся ли сухопутные войска в конечном итоге, с учетом бюджетных ограничений, продвигаться дальше с линейкой РТК RCV, способных быть развернутыми на вооружении, задаются вопросом эксперты "Джейнс".

Но, по словам Коффмана, этот вид войск продолжает изучать, на что способны роботы данного типа и как они могут менять маневр на земле.

Если сухопутные войска США находятся в оборонительной позиции, "мы могли бы автономно развернуть роботов на поле боя, и они будут поддерживать эту позицию перед лицом противника", обеспечивая всепогодные, круглосуточные возможности впереди оборонительной позиции, привел он один из примеров применения РТК на ТВД.

Кроме того, основываясь на автономной работе и мобильности этих средств, СВ могли бы передвигать RCV по отдельному от солдат пути подхода, и иметь, таким образом, два соединения, добавил Коффман.

"Такие действия позволяют поддерживать более скрытный подход, заставляя противника сражаться в двух направлениях, - отметил он. - Это может существенно изменить характер выполнения операции на будущих полях сражений".