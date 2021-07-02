Сеул не подтвердил информацию о новых контактах лидеров Южной Кореи и КНДР

СЕУЛ, 2 июля. /ТАСС/. Министерство объединения Республики Корея не располагает информацией о якобы состоявшемся в мае обмене посланиями между лидерами Южной Кореи и КНДР, в которых обсуждалась возможность проведения нового межкорейского саммита в формате видеоконференции.

Об этом заявил на брифинге в пятницу в Сеуле представитель ведомства, комментируя соответствующее сообщение одной из южнокорейских газет. "Нам ничего не известно об этом", - подчеркнул чиновник.

Издание ранее опубликовало статью, с которой утверждалось, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись письменными посланиями, в которых обсудили возобновление двусторонних контактов. Такой обмен якобы состоялся в мае, совпав по времени с южнокорейско-американским саммитом.

При этом представитель министерства отметил, что у южнокорейской стороны имеются технические возможности для проведения межкорейского виртуального саммита в любое время, поскольку в апреле был построен конференц-зал, предназначенный для видеопереговоров с КНДР.