Украинская армия обстреляла ДНР из минометов и тяжелой артиллерии

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов и тяжелых артиллерийских орудий территорию Донецкой народной республики (ДНР), выпустив более 60 боеприпасов. Об этом в пятницу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Обстрелы фиксируются с 05:40. Применяются минометы калибра 82 и 120 мм, а также 122-мм артиллерийские орудия. На текущий момент по территории республики выпущено 65 боеприпасов", - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что под огнем киевских силовиков оказались поселок Минеральное под Донецком и село Ленинское на юге республики. В представительстве ДНР добавили, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы республики об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.