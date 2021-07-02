Румыния из-за неуплаты взносов потеряла право голоса в Европейском космическом агентстве

БУХАРЕСТ, 2 июля. /ТАСС/. Румыния потеряла право голоса в Европейском космическом агентстве (ЕКА) по причине задолженности, которую накопила по отношению к этой организации за четыре года. Это подтвердил в пятницу Радио Румынии почетный председатель Румынского космического агентства, летчик-космонавт Думитру Прунариу, который добавил, что из-за этого долга снижаются шансы быть принятыми в отряд астронавтов ЕКА 255 румын, выдвинувших свои кандидатуры.

Румыния в соответствии с подписанными соглашениями обязана платить в ЕКА ежегодный взнос за участие в космических программах, поясняет радио. В течение уже четырех лет Румыния не платит этот взнос, и накопилась значительная задолженность.

Последняя плата была внесена в декабре 2020 года и представляла собой долг за 2017 год - почти €17 млн. Остаются неоплаченными 2018, 2019, 2020 и 2021 годы.

"Задолженность за четыре года вместе с процентами достигла суммы примерно в €110 млн, и, действительно, Румыния больше не имеет права голосовать в ЕКА, не имеет права участвовать в новых программах агентства, потому что мы не уплатили взносы, хотя Румыния была самой развитой страной в Восточной Европе в этой области", - сказал Радио Румынии Прунариу.

"Для участия в объявленном ЕКА конкурсе [на отбор в астронавты] записались и румыны, - продолжал летчик-космонавт. - Мы увидим, что в финале нам скажут: из 100 лучших нужно выбрать шесть и по вкладу каждого государства в европейские программы, и по другим критериям, которые не имеют отношения к личности кандидата".

Всего для участия в конкурсе ЕКА записались более 22 500 кандидатов, отмечает радио. Это в 2,5 раза больше, чем на предыдущий конкурс в 2009 году.