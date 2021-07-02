В Афинах прошла торжественная церемония открытия Года истории Россия - Греция

АФИНЫ, 2 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Года истории Россия - Греция состоялась в пятницу в греческой столице. Она прошла в расположенном в центре Афин Национальном историческом музее.

В церемонии приняли участие помощник президента РФ, председатель российской части оргкомитета Года истории Россия - Греция в 2021 году Владимир Мединский, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, координатор Года истории с российской стороны Михаил Швыдкой, первый замминистра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис, председатель греческой части оргкомитета, президент Греческого фонда парламентаризма Эванфис Хадзивасилиу.

Подписано совместное заявление председателей оргкомитета об утверждении программы Года, которая включает более 140 мероприятий в двух странах. Реализация некоторых уже началась.

Нынешний год был объявлен Годом истории осенью 2020 года. Министры иностранных дел Сергей Лавров и Никос Дендиас подписали совместный меморандум о его проведении 26 октября 2020 года в Афинах. Символически Год истории приурочен к отмечаемому в 2021 году 200-летию начала греческой национально-освободительной борьбы.

В заявлении отмечается, что российский список мероприятий, которые планируются в основном на территории Греческой Республики, и греческий список мероприятий, которые планируются в основном на территории РФ, составляют программу Года истории Россия - Греция в 2021 году. "Возможные новые мероприятия, предложенные сторонами, могут быть включены в программу Года в соответствии с предусмотренной в Совместном меморандуме процедурой", - говорится в документе.

В ходе поездки Мединский в качестве председателя российского оргкомитета Года провел встречи с министром культуры и спорта Греческой Республики Линой Мендони и президентом греческого оргкомитета Хадзивасилиу.

Россия внесла решающий вклад в обретение греческим народом независимости. Важнейшую роль в успехе Греческой революции сыграла победа союзной эскадры России, Англии и Франции над турецко-египетским флотом в Наваринском сражении 20 октября 1827 года. Уже в сентябре 1828 года Российская империя установила дипломатические отношения с нарождавшимся греческим государством, что стало первым международным признанием его независимости. Положение о предоставлении Османским правительством Греции статуса автономии было впервые зафиксировано в Адрианопольском мирном договоре 1829 года в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1828-1829 гг.