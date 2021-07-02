Посольство РФ в Латвии раскритиковало аннулирование лицензии радиостанции "Пик"

РИГА, 2 июля. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в пятницу подвергло резкой критике решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) аннулировать лицензию на вещание местной русскоязычной радиостанции "Пик".

"Аргументируя отсутствием "разнообразия мнений", Национальный совет по электронным средствам массовой информации аннулировал лицензию на вещание русскоязычного радио "Пик". А чем же на протяжении долгих лет упорно занимается сам латвийский медиарегулятор? Похоже, зачищает информационное пространство страны от тех русскоязычных СМИ, которые осмеливаются высказывать отличную от официальной точку зрения, тем самым лишая рядовых жителей доступа к альтернативным источникам информации. Это ли не есть грубое нарушение принципа плюрализма мнений?" - говорится в заявлении российской дипмиссии на ее странице в Facebook.

НСЭСМИ 1 июля сообщил, что аннулировал лицензию на вещание радиостанции "Пик". Такое решение регулятор обосновал тем, что в течение года в работе радиостанции было выявлено три существенных нарушения закона об электронных СМИ. Решение НСЭСМИ вступит в силу 5 июля. Как заявил ТАСС главный редактор радиостанции Янис Кузинс, это решение регулятора нарушает статью 100 Конституции Латвии, согласно которой цензура запрещена, и будет обжаловано в административном районном суде.

Радиостанция "Пик" транслируется в Риге и ее окрестностях. Радиостанция начала свою работу 7 ноября 1997 года.