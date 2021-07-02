В ДНР сообщили, что украинские силовики за неделю 21 раз обстреляли территорию республики

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю 21 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За неделю зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Материалы по фактам обстрелов со стороны ВСУ переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам в отношении украинских командиров".

Уточняется, что под огнем украинских силовиков оказались 13 населенных пунктов республики, в том числе окрестности Донецка, Горловки, а также ряд сел на юге ДНР. Для обстрелов украинская армия применяла ствольную артиллерию, крупнокалиберные минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

В понедельник на окраине Горловки была ранена мирная жительница. В пятницу в Народной милиции сообщили, что один военнослужащий ДНР погиб и еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.