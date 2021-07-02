Глава МИД Украины заявил о необходимости расширить сотрудничество с НАТО в Черном море

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Украина и НАТО должны больше взаимодействовать в черноморском регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому еженедельнику Newsweek.

"Очень важно, что Черное море не повторяет судьбу региона Азовского моря. Нам необходимо расширить сотрудничество между украинским военно-морским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море", - отметил Кулеба, слова которого в пятницу приводятся на странице МИД Украины в Twitter.

При этом глава внешнеполитического ведомства призвал альянс не позволить Москве расширить свое присутствие в Черном море.

В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Он напомнил, что в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений Киева со странами НАТО. Сейчас, в частности, в регионе проходят многонациональные учения Sea Breeze - 2021.

Президент РФ Владимир Путин 30 июня заявил, что его беспокоит военное освоение украинской территории, которая граничит с Россией, западными странами. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу накануне отметил, что стремление Украины в НАТО может усилить напряженность во всей Европе.