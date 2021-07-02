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Верховный суд Украины оставил в силе пожизненный приговор убийце журналиста Гонгадзе

Экс-глава угрозыска МВД Украины Алексей Пукач подал кассацию еще в 2016 году

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Кассационный уголовный суд Верховного суда отказался отменять пожизненный приговор экс-главе угрозыска МВД Украины бывшему генералу Алексею Пукачу за убийство журналиста Георгия Гонгадзе и назначать повторное рассмотрение дела в апелляционном суде. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

"Сегодня, 2 июля, коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда завершила кассационное рассмотрение и объявила решение по делу Алексея Пукача. По результатам рассмотрения уголовного дела Верховный суд оставил без изменений приговор Печерского районного суда Киева от 29 января 2013 и постановление Апелляционного суда Киева от 6 января 2016 года, а кассационные жалобы без удовлетворения", - сказано в сообщении. Обжалованию приговор не подлежит.

В кассационном суде Пукач добивался отмены своего пожизненного приговора и замены его на заключение сроком 15 лет. Кассацию Пукач подал еще в 2016 году, после того, как приговор оставила в силе апелляционная инстанция. Но Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел объявил бессрочный перерыв в рассмотрении дела, а позднее был ликвидирован в рамках судебной реформы. Вместо него создали Кассационный уголовный суд. В сентябре 2019 года Пукач подал кассацию уже туда. Судебные заседания регулярно переносились. 3 декабря 2020 года Комитет министров Совета Европы призвал власти Украины как можно быстрее завершить кассационное производство по делу Пукача.

Основатель интернет-газеты "Украинская правда" Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесном массиве в Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году нашли останки черепа, которые, по данным экспертизы, принадлежали журналисту. Похороны Гонгадзе состоялись в Киеве 22 марта 2016 года.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова - к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии. Пукач скрывался от правосудия. Он был арестован в 2009 году. 29 января 2013 года его приговорили к пожизненному заключению. Пукача признали виновным в умышленном убийстве, превышении служебных полномочий, злоупотреблении властью. На суде генерал утверждал, что Гонгадзе представлял угрозу для государства.

В ходе заседаний апелляционного суда Пукач изменил показания - он заявил, что убийство Гонгадзе не было предумышленным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности. По словам подсудимого, на следствии он оговорил себя из-за давления спецслужб и политиков. 6 января 2016 года Апелляционный суд Киева признал законным пожизненный приговор Пукачу.

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