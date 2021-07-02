Кулеба считает, что Россия готова к дальнейшей эскалации напряженности в Черном море

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в пятницу интервью журналу Newsweek высказал мнение, что Россия может далее создавать напряженность в Черном море, но к большому столкновению с НАТО из-за него не готова.

"Я считаю, что Россия готова к дальнейшей эскалации локальной напряженности в Черном море, но не думаю, что жду каких-то самоубийственных действий, - сказал он. - Они могут заниматься провокациями здесь и там. Но Россия не будет рисковать полномасштабным столкновением с НАТО, потому что хорошо понимает, что шансов на успех у нее нет".

Кулеба добавил, что постоянно поднимает вопрос о ситуации в Черном море на встречах с партнерами по НАТО. "Постепенно наши предупреждения начинают слышать. В 2014 году многое было сделано слишком поздно и в слишком малом количестве. Я надеюсь, мы не повторим этих ошибок и будем действовать по-другому, с полным пониманием намерений России", - заявил глава МИД Украины.

Напряженность вокруг Черного моря выросла после инцидента с британским эсминцем Defender 23 июня. Как сообщало Минобороны России, корабль вторгся в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял мирный проход через территориальные воды Украины. По версии Лондона, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а проводили учебные стрельбы.

Учения Sea Breeze 2021

Учения НАТО в Черном море с участием Украины Sea Breeze 2021 пройдут без помех, считает Кулеба. "Я уверен, что ничто не помешает учениям, - сказал он. - Россия сейчас пытается играть мускулами, показывает, что другие, может, и проводят учения, но действительно действовать в регионе готовы только они".

Кулеба также заявил, что у России стратегически выгодная позиция на Крымском полуострове, так что Украине надо наращивать взаимодействие между флотами, чтобы не допустить полного установления контроля Москвы над акваторией.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходят военные учения НАТО и партнеров альянса Sea Breeze 2021. Основные участники маневров - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия. В учениях задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.