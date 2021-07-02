СМИ: жители израильского форпоста Эвьятар на Западном берегу начали покидать свои дома

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июля. /ТАСС/. Жители незаконного поселенческого форпоста Эвьятар на Западном берегу реки Иордан начали в пятницу покидать свои дома в соответствии с компромиссным планом, разработанным ранее на этой неделе правительством Израиля. Об этом сообщает государственная израильская радиостанция Kan, отмечая, что этот населенный пункт был основан на спорных с точки зрения Израиля территориях около двух месяцев назад.

По данным газеты Yedioth Ahronoth, временные строения в Эвьятаре будут опечатаны, пока проходит процедура выяснения имущественного статуса участка в израильской гражданской администрации Западного берега при министерстве обороны страны. Минобороны незамедлительно после выезда поселенцев создаст на месте форпоста временную военную базу, а когда территория форпоста будет признана государственной, на его месте будет построено армейское религиозное училище, а затем и поселение, которое будет считаться легальным с точки зрения израильского законодательства, указывает издание.

23 июня израильская гражданская администрация Западного берега впервые с момента состоявшейся 13 июня присяги нового правительства Израиля во главе с Нафтали Беннетом одобрила планы строительства 31 объекта, включая торговый центр и школы, в еврейских поселениях на спорных территориях. В январе 2021 года власти Израиля при предыдущем кабмине под руководством Биньямина Нетаньяху утвердили строительство 780 единиц нового жилья для поселенцев на Западном берегу. Газета Yedioth Ahronoth отметила тогда, что решение о расширении поселений израильские власти поспешно приняли в последние дни нахождения в Белом доме бывшего президента США Дональда Трампа.

По подсчетам правозащитной организации "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), которая отслеживает поселенческую активность Израиля, гражданская администрация Западного берега реки Иордан за 2020 год одобрила более 12 000 единиц жилья в еврейских поселениях, что является рекордным показателем с 2012 года. Продолжающееся строительство Израилем на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа СБ ООН.