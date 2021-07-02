СМИ: генпрокуратура Бразилии просит начать расследование в отношении президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Бразилии поддержала ходатайство о начале расследования в отношении президента страны Жаира Болсонару по подозрению в попустительстве коррупции при закупке индийской вакцины от коронавируса Covaxin. Об этом сообщает в пятницу газета Globo со ссылкой на документ, направленный в высшую судебную инстанцию страны.

Как отмечает издание, замгенпрокурора Умберто-Жак ди Медейрус считает необходимым прояснить обстоятельства, при которых главе государства, якобы, стало известно о подозрениях на коррупционную составляющую закупки, а также роль самого Болсонару в этой процедуре и наличие в деле признаков, указывающих на его личную заинтересованность.

На прошлой неделе в распоряжение газеты "Эстаду ди Сан-Паулу" попали секретные депеши посольства Бразилии в Индии. Согласно этим телеграммам, первоначальная стоимость препарата, выпускаемого индийской компанией Bharat Biotech, составляла 1,34 доллара за одну дозу, а в соответствии с контрактом, подписанным Минздравом, эта сумма выросла до $15 за дозу. Как сообщило издание, сотрудники бразильского министерства, принимавшие участие во внутриведомственных процедурах по закупке Covaxin, обращали внимание на непривычно оперативное рассмотрение данного вопроса и сообщали о давлении на них со стороны третьих лиц.

В связи с публикацией несколько бразильских сенаторов обратились в высшую судебную инстанцию страны с требованием начать расследование в отношении Болсонару. Главу государства, который, как утверждается, был в курсе опасений чиновников Минздрава насчет коррупционной составляющей закупки, подозревают в преступном бездействии при заключении контракта. Как утверждается, к заключению контракта на приобретение Covaxin по завышенным ценам через сингапурский офшор причастен депутат Рикарду Баррус, являющийся лидером проправительственной парламентской коалиции.

На этом фоне в среду Минздрав страны временно приостановил реализацию контракта на закупку вакцины.