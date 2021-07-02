ФАТХ приветствует инициативу России по активизации работы "Ближневосточного квартета"

КАИР, 2 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ФАТХ приветствует инициативу Москвы активизировать работу Квартета по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, Евросоюз). Об этом заявил в пятницу член ЦК ФАТХ, министр по гражданским делам Палестины Хусейн аш-Шейх в распространенном для прессы заявлении.

"Мы приветствуем призыв министра иностранных дел России Сергея Лаврова активизировать деятельность международного квартета и его роль в мирном процессе. Также приветствуем позицию [Москвы] в том, что касается права палестинцев на создание собственного государства согласно международному праву", - приводит слова аш-Шейха палестинская радиостанция Donia Al-Watan.

Выступая в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для скорейшего урегулирования ближневосточного конфликта необходимо как можно скорее возобновить прямые палестино-израильские переговоры, активизировав при этом работу международного квартета при взаимодействии с Лигой арабских государств.