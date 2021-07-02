Президент Кипра принес жителям острова извинения за скандал вокруг "золотых паспортов"

НИКОСИЯ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис извинился перед населением острова за ошибки возглавляемого им правительства, которые были связаны со злоупотреблением программой представления кипрского гражданства в обмен на инвестиции. Это заявление главы государства прозвучало на состоявшейся в пятницу церемонии введения в должности нескольких новых членов кабинета министров.

"Я смело признаю все то, что касается действий моей администрации. Вот почему я без колебаний и честно извиняюсь и прошу у народа прощения за наши ошибки, которые стали причиной беспрецедентной политической напряженности, которая в большинстве случаев выходила за границы цивилизованного политического поведения", - сказал президент.

Анастасиадис признался, что скандал вокруг "золотых паспортов" привел к политическому кризису, который оказался самой тяжелой страницей в его политической биографии. "Все, что происходило в связи с инвестиционной программой, было для меня самым болезненным периодом за все 40 лет моего присутствия в политике", - заметил он.

Президент заявил, что не собирается снимать с себя ответственность за произошедшее даже несмотря на то, что проведенное расследование, по его словам, не доказало наличия признаков коррупции в тех действиях, которые совершали кабмин и он лично, как бы оппозиция не старалась убеждать общество в обратном.

Назначения в кабмине

Как и ожидалось после победных для пропрезидентской и правоцентристской партии "Демократический сбор" (ДИСИ) майских выборов в кипрский парламент и успеха правящей политической силы на последовавшим за этим избранием нового спикера Палаты представителей Республики Кипр, Анастасиадис произвел обновление части состава правящего кабинета. На должность министра юстиции и общественного порядка с сегодняшнего дня заступила Стефи Драку, а новым главой министерства здравоохранения стал Михалис Хаджипантелас, который сменил Константиноса Иоанну, находившего в центре общественного внимания в течение всего периода пандемии и, согласно информации кипрской прессы, лично пожелавшего покинуть правительство.

Пост официального представителя кипрского правительства в ранге министра занял Мариос Пелеканос, а должность его заместителя - Ниови Парисину. Находившийся на месте последней Панайотис Сентонас стал новым уполномоченным по делам граждан, а новым директором президентской пресс-службы - Андреас Иосиф, в то время как его предшественник Викторас Пападопулос будет теперь отвечать за работу зарубежной прессы в кипрском МИД.

Анастасия Антуси возглавила недавно созданный государственный комитет по социальной защите.

Скандал вокруг "золотых паспортов"

С августа 2020 года телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию под названием "Кипрские бумаги", старавшуюся доказать, что власти острова злоупотребляли инвестиционной паспортной программой и предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией. Скандал вокруг "золотых паспортов" привел к отставке спикера парламента Димитриса Силлуриса - формально второго лица в государстве, который выразил готовность посодействовать получению кипрского гражданства осужденному китайскому инвестору, о чем свидетельствовал видеоматериал, который телеканал выпустил в эфир 12 октября минувшего года. На следующий день после этого эфира кабинет министров Республики Кипр принял решение прекратить практику выдачи "золотых паспортов", завершив действие программы с 1 ноября 2020 года.

28 января 2021 года во время обращения к нации президент Анастасиадис заявил, что критики программы преднамеренно умолчали об огромных выгодах, которые она принесла национальной экономике, включая приток капитала и создание новых рабочих мест. Президент сказал, что считает историю с "Кипрскими бумагами" ничем иным, как "целенаправленной кампанией искажения и манипулирования общественным мнением", которая была раздута, чтобы очернить его лично и возглавляемое им правительство. В то же время он признал, что в этой программе "наличествовали пробелы и слабые места, особенно с точки зрения механизмов мониторинга и контроля", и что "злоупотребления и преступная деятельность не были предотвращены". Кипрский лидер возложил вину за это на нескольких злоумышленников, чьих имен он не назвал, но при этом сказал, что "политическую ответственность" за действия правительства он берет на себя.

Нынешней весной независимая комиссия по расследованию скандала обнародовала промежуточный отчет, в котором дала понять, что почти 52% лиц, ставших обладателями "золотых паспортов", получили гражданство с теми или иными нарушениями кипрского законодательства. 14 мая этот доклад был передан в полицию с указанием начать расследование в соответствии с выводами комиссии. В тот же день было открыто первое уголовное дело, связанное с этим скандалом.